Феоктист Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1908 ст.
Жена: Александра Ермолаевна
Жары, Завражная волость, Макарьевский уезд
Жених: Макарьевского уезда Завражной волости деревни Лубяны крестьянин Феоктист Васильевич православного вероисповедания 2-м браков в возрасте 45 лет Невеста: Макарьевского уезда Завражной волости дер... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1908 ст.
Дочь: Екатерина Феоктистовна
Мать ребёнка: Александра Ермолаевна
Смерть
Неизвестно