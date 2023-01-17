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Феоктист Васильевич

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Место рождения

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
02.11.1908 ст.

Жена: Александра Ермолаевна

Жары, Завражная волость, Макарьевский уезд
Жених: Макарьевского уезда Завражной волости деревни Лубяны крестьянин Феоктист Васильевич православного вероисповедания 2-м браков в возрасте 45 лет Невеста: Макарьевского уезда Завражной волости дер... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1908 ст.

Дочь: Екатерина Феоктистовна

Мать ребёнка: Александра Ермолаевна

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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