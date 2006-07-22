Наумов Максим Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Максим Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.2006

Отец: Наумов виктор викторович

Мать: Наумова Наталья николаевна

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