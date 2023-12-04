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Маркин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Диомид Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Маркин Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан от года второй свадьбы в 1904 году. Указан возраст 39 лет
Рождение ребёнка
1872

Сын: Маркин Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан минус 34 года, как указано в метрике о свадьбе в 1906 году

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