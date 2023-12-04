Маркин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: не указана
Год рассчитан от года второй свадьбы в 1904 году. Указан возраст 39 лет
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: не указана
Год рассчитан минус 34 года, как указано в метрике о свадьбе в 1906 году