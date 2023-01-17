Гудков Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудков Иван Павлович

Гудков Иван Павлович

avatar

Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

28.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: Гудков Павел Абрамович

Мать: Гудкова Мария Ефимовна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.10.1946

Дочь: Баранчикова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Гудкова Екатерина Васильевна

Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
28.08.1972
Пионерский, Пионерский, Калининградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close