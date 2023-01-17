Гудков Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти28.08.1972
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: Гудков Павел Абрамович
Мать: Гудкова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
28.10.1946
Дочь: Баранчикова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Гудкова Екатерина Васильевна
Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
28.08.1972
Пионерский, Пионерский, Калининградская область