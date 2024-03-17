Борган Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васильева -Борган Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1977
Мать ребёнка: Васильева -Борган Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
11.02.1979
Сын: Борган Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Васильева -Борган Надежда Михайловна