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Борган Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борган Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Васильева -Борган Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева -Борган Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
15.12.1977

Сын: Борган Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Васильева -Борган Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
11.02.1979

Сын: Борган Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Васильева -Борган Надежда Михайловна

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