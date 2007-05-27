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Владимирцев Михаил Михайлович
Владимирцев Михаил Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.05.2007
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Лыкова (Маркова) Виктория Олеговна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2007
Отец: не указан
Мать:
Лыкова Виктория Олеговна
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