Маковкин Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковкин Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1958

Отец: Маковкин Михаил Иванович

Мать: Маковкина Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
30.01.1980

Сын: Маковкин Александр Федорович

Мать ребёнка: Маковкина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маковкина Наталья Ивановна

Кануково, Сарпинский район, Республика Калмыкия
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