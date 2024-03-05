Маковкин Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1958
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1958
Рождение ребёнка
30.01.1980
Сын: Маковкин Александр Федорович
Мать ребёнка: Маковкина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маковкина Наталья Ивановна
Кануково, Сарпинский район, Республика Калмыкия