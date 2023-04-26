Иван Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Данилов

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1785 г.р.

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: Мавра Яковлева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Февронья Иванова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1855
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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