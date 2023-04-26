Иван Данилов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1855
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: Мавра Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Февронья Иванова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Смерть
1855
Место жительства
1858
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