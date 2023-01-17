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Кокорина Наталья Анисимовна

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Место рождения

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1737 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1737 г.р.

Дети

Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1763 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1753 ст.

Муж: Лысов Яков Фёдорович

Бракосочетание
02.02.1753 ст.

Муж: Лысов Яков Фёдорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.

Сын: Лысов Даниил Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Фёдорович

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Лысов Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Фёдорович

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1763 ст.

Сын: Лысов Зиновей Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Фёдорович

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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