Кокорина Наталья Анисимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1737 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1737 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1753 ст.
Муж: Лысов Яков Фёдорович
Бракосочетание
02.02.1753 ст.
Муж: Лысов Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1756 ст.
Отец ребёнка: Лысов Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Сын: Лысов Ефим Яковлевич
Отец ребёнка: Лысов Яков Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1763 ст.
Отец ребёнка: Лысов Яков Фёдорович
Смерть
Неизвестно