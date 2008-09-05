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Строгина елизавета евгеньевна
Строгина елизавета евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.09.2008
Пол
Женский
Отец
Строгин евгений Вячеславович
1981 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2008
Отец:
Строгин евгений Вячеславович
Мать: не указана
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