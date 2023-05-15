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Реттиев Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Реттиев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Реттиева Домника Алексеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Реттиева Абросенья Ивановна

Мать ребёнка: Реттиева Домника Алексеевна

Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реттиева Домника Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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