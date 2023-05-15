Реттиев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Реттиева Домника Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Реттиева Абросенья Ивановна
Мать ребёнка: Реттиева Домника Алексеевна
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно