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Гурин Кирилл Клементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурин Клемент Илларионович

Мать: Гурина Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.12.1910

Сын: Гурин Игнат Кириллович

Мать ребёнка: Гурина Дария Васильевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Гурин Яков Кириллович

Мать ребёнка: Гурина Дария Васильевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1915

Сын: Гурин Григорий Кириллович

Мать ребёнка: Гурина Дария Васильевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурина Дария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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