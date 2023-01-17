Гурин Кирилл Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1910
Мать ребёнка: Гурина Дария Васильевна
Рождение ребёнка
28.04.1913
Мать ребёнка: Гурина Дария Васильевна
Рождение ребёнка
20.11.1915
Сын: Гурин Григорий Кириллович
Мать ребёнка: Гурина Дария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурина Дария Васильевна
Смерть
Неизвестно