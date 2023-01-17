Талдыкин Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Талдыкин Михаил Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1882 ст.
Дочь: Талдыкина Екатерина
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
16.02.1885 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Петрович
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно