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Талдыкин Петр Михайлович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Талдыкин Михаил Тимофеевич

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1882 ст.

Дочь: Талдыкина Екатерина

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
16.02.1885 ст.

Сын: Талдыкин Федор Петрович

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Игнатьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Петрович

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Игнатьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Пелагея Сатировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Евдокия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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