Литвинов Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Литвинова (Калиш) Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Литвинова) Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Литвинова (Калиш) Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Литвинова (Калиш) Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Литвинова) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Литвинова (Калиш) Дарья Васильевна
Смерть
Неизвестно