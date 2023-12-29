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Литвинов Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Литвинова (Калиш) Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Литвинова) Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Литвинова (Калиш) Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Литвинова (Калиш) Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова (Калиш) Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Литвинова) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Литвинова (Калиш) Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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