Архипова Матюшонок Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Матюшонок Елизавета Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1925

Дата смерти

04.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925

Отец: Матюшонок Михаил Викентьевич

Мать: Матюшонок Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1948

Дочь: Архипова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
16.05.1950

Дочь: Богданова Нина Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
21.10.1951

Сын: Архипов Александр Александрович

Отец ребёнка: Архипов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Александр Васильевич

Смерть
04.08.2002
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