Архипова Матюшонок Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1925
Дата смерти04.08.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925
Рождение ребёнка
22.09.1948
Дочь: Архипова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1950
Дочь: Богданова Нина Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
21.10.1951
Сын: Архипов Александр Александрович
Отец ребёнка: Архипов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2002