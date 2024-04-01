Hudson (Dachroth) Elinora Eleanora Adaline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hudson (Dachroth) Elinora Eleanora Adaline

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1860

Дата смерти

24.02.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Benne (Hudson) Caroline Augustine

Отец ребёнка: Hudson John Thomas

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1893

Сын: Hudson Ralph Rolland

Отец ребёнка: Hudson John Thomas

Смерть
24.02.1939
Похороны
Неизвестно

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