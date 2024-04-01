Hudson (Dachroth) Elinora Eleanora Adaline
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1860
Дата смерти24.02.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Benne (Hudson) Caroline Augustine
Отец ребёнка: Hudson John Thomas
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1893
Сын: Hudson Ralph Rolland
Отец ребёнка: Hudson John Thomas
Смерть
24.02.1939
Похороны
Неизвестно