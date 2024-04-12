Акилина Артемова
Место рождения
Дата рождения20.04.1751
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1751
Отец: Артемий Парфенов
Мать: Елена Григорьева
ф.203, оп.745, д.608 (Метрические Коломенского 1751)
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Григорий Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Егор Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Василий Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Федорова
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Степанов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816