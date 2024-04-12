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Акилина Артемова

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

20.04.1751

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1751

Отец: Артемий Парфенов

Мать: Елена Григорьева

Михали, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д.608 (Метрические Коломенского 1751)
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Григорий Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Егор Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Василий Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Федор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Федорова

Отец ребёнка: Федор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
До 1816
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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