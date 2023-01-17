Мария Николаева
Место рожденияг. Новозубков, Черниговская губерния
Дата рождения1810
Дата смерти28.01.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Новозубков, Черниговская губерния
Бракосочетание
До 1843
Муж: не указан
Бракосочетание
15.10.1844
Муж: Пахом Алексеев
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
28.01.1856
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: от натуральной болезни