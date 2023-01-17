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Мария Николаева

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Место рождения

г. Новозубков, Черниговская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

28.01.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Новозубков, Черниговская губерния
Бракосочетание
До 1843

Муж: не указан

Бракосочетание
15.10.1844

Муж: Пахом Алексеев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
28.01.1856
с-цо Красноселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: от натуральной болезни
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