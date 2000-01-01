Мацкевич Елена Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1900
Рождение ребёнка
25.02.1901
Сын: Мацкевич Василий Федорович
Отец ребёнка: Мацкевич Федор Антонович
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
09.06.1903
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Мацкевич Федор Антонович
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
13.02.1907
Дочь: София Федоровна
Отец ребёнка: Мацкевич Федор Антонович
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Смерть
Неизвестно