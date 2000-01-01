Мацкевич Елена Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацкевич Елена Казимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1900

Муж: Мацкевич Федор Антонович

Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Мацкевич Василий Федорович

Отец ребёнка: Мацкевич Федор Антонович

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
09.06.1903

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Мацкевич Федор Антонович

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
13.02.1907

Дочь: София Федоровна

Отец ребёнка: Мацкевич Федор Антонович

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Смерть
Неизвестно
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