Полушина Рубцова (Моругина) Синклитикия Егоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1854
Дата смерти08.11.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1877
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Рубцов Степан Иванович
Оносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1881
Отец ребёнка: Рубцов Степан Иванович
Оносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
590-13-352
Смерть
08.11.1919