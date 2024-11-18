Полушина Рубцова (Моругина) Синклитикия Егоровна Вычислено 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полушина Рубцова (Моругина) Синклитикия Егоровна

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Место рождения

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

08.11.1919

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: Моругин Егор (Георгий) Евдокимович

Мать: Моругина Агрипина 1 жена? Нефёдовна

Аносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Степан Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1877

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Рубцов Степан Иванович

Оносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1881

Сын: Рубцов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Рубцов Степан Иванович

Оносино, Смолинская волость, Судогодский уезд
590-13-352
Смерть
08.11.1919

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