Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1884 ст.
Дата смертиПосле 14.01.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.
Поручитель
14.01.1900
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь по жениху (Ермаково) крестьянин Михаил Иванович по жениху (Вилина) крестьянин Иван Андреевич по невесте (Вилина) крестьянин Павел Васльевич по невесте (Шиловщины) крестьянин Ива... Показать все
Смерть
После 14.01.1900 ст.