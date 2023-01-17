Мещерский Евдоким (Василий) Иванович
Место рождения
Дата рождения13.04.1869
Дата смерти10.05.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1880 по 1884
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1884 по 1890
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1890 по 1894
Место жительства
С 1894 по 1898
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1898 по 1914
Место жительства
С 1918 по 1922
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1923 по 1935
Смерть
10.05.1935