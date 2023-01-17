Мещерский Евдоким (Василий) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерский Евдоким (Василий) Иванович

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Место рождения

Казнево, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

13.04.1869

Дата смерти

10.05.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Казнево, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1880 по 1884
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1884 по 1890
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1890 по 1894
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1894 по 1898
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1898 по 1914
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1922
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1923 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.05.1935
Москва, город федерального значения Москва
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