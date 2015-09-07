Круг елена николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круг елена николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1972

Отец: Круг николай иванович

Мать: Гайдуг мария леонтевна

Рождение ребёнка
07.09.2015

Дочь: Павлова арина антоновна

Отец ребёнка: Павлов антон викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блиновсков константин викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин валерий валерьевич

Отец ребёнка: Осокин валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осокина татьяна валерьевна

Отец ребёнка: Осокин валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов антон викторович

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