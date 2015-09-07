Круг елена николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1972
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1972
Отец: Круг николай иванович
Мать: Гайдуг мария леонтевна
Рождение ребёнка
07.09.2015
Дочь: Павлова арина антоновна
Отец ребёнка: Павлов антон викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осокин валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блиновсков константин викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осокин валерий валерьевич
Отец ребёнка: Осокин валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осокина татьяна валерьевна
Отец ребёнка: Осокин валерий
Бракосочетание
Неизвестно