Кириллова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1946
Дочь: Кириллова Тамара Петровна
Отец ребёнка: Кириллов Петр Кириллович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Кириллова Александра Петровна
Отец ребёнка: Кириллов Петр Кириллович
Смерть
Неизвестно