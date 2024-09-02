Кириллова Александра Алексеевна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллова Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Петр Кириллович

Рождение ребёнка
?.07.1946

Дочь: Кириллова Тамара Петровна

Отец ребёнка: Кириллов Петр Кириллович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Кириллова Александра Петровна

Отец ребёнка: Кириллов Петр Кириллович

Смерть
Неизвестно

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