Гапонов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1893
Дочь: Бойкова Домникия Григорьевна
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гапонов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гапонов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Григорьевна
Мать ребёнка: Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения
Смерть
Неизвестно