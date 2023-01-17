Асташев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

17.08.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область
Место жительства
С 1809 по 1812
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1812 по 1820
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1820 по 1869
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
17.08.1869
Томск, город Томск, Томская область
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