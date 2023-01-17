Асташев Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти17.08.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1809 по 1812
Место жительства
С 1812 по 1820
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1820 по 1869
Смерть
17.08.1869