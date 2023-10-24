Михайлова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Владимир Павлович

Мать: Егорова Галина Петровна

Рождение ребёнка
27.12.2014

Сын: Михайлов Богдан Викторович

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
13.12.2017

Сын: Михайлов Демьян Викторович

Отец ребёнка: Михайлов Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Виктор Николаевич

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