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Родионов Николай Петрович

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Место рождения

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.08.1948

Дата смерти

25.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1948

Отец: Родионов Петр Гаврилович

Мать: Родионова Мария Тимофеевна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1972

Сын: Родионов Олег Николаевич

Мать ребёнка: Родионова Алла

Рождение ребёнка
21.06.1974

Сын: Родионов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Родионова Алла

Рождение ребёнка
04.10.1976

Сын: Радионов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Родионова Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Алла

Смерть
25.03.1995
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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