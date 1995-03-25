Родионов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения04.08.1948
Дата смерти25.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1948
Рождение ребёнка
25.02.1972
Мать ребёнка: Родионова Алла
Рождение ребёнка
21.06.1974
Сын: Родионов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Родионова Алла
Рождение ребёнка
04.10.1976
Сын: Радионов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Родионова Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Алла
Смерть
25.03.1995
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан