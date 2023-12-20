Маева (Кузнецова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маева (Кузнецова) Анисья

Место рождения

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.01.1882

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1882

Отец: Кузнецов Феофилакт

Мать: Кузнецова Пелагея Николаевна

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Наталья

Отец ребёнка: Маев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Фекла

Отец ребёнка: Маев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немтырева(Маева) (Маева) Мария

Отец ребёнка: Маев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Маев Александр

Отец ребёнка: Маев Дмитрий Дмитриевич

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.07.1918

Дочь: (Маева) Анна

Отец ребёнка: Маев Дмитрий Дмитриевич

Смерть
1953

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