Маева (Кузнецова) Анисья
Место рождения
Дата рождения04.01.1882
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1882
Отец: Кузнецов Феофилакт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Наталья
Отец ребёнка: Маев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Фекла
Отец ребёнка: Маев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немтырева(Маева) (Маева) Мария
Отец ребёнка: Маев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Маев Александр
Отец ребёнка: Маев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.07.1918
Дочь: (Маева) Анна
Отец ребёнка: Маев Дмитрий Дмитриевич