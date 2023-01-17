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Годун Станислав Антонович

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Место рождения

Витебская губ., Дриссенский уезд, местечко Росица

Дата рождения

1880

Дата смерти

06.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская губ., Дриссенский уезд, местечко Росица
Смерть
06.10.1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Арестован 21 сентября 1937 года. Обвинен по статье 58 п. 6-9-11 УК РСФСР. Осуждён 1 октября 1937 года комиссией НКВД и прокуратуры СССР. Приговорен к расстрелу
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