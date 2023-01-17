Годун Станислав Антонович
Место рожденияВитебская губ., Дриссенский уезд, местечко Росица
Дата рождения1880
Дата смерти06.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебская губ., Дриссенский уезд, местечко Росица
Смерть
06.10.1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Арестован 21 сентября 1937 года. Обвинен по статье 58 п. 6-9-11 УК РСФСР. Осуждён 1 октября 1937 года комиссией НКВД и прокуратуры СССР. Приговорен к расстрелу