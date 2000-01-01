(Гуткина) Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гуткина) Розалия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Гуткин Иосиф

Мать: Гуткина Софья Абрамовна

Смерть
1989
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