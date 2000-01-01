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(Гуткина) Розалия
(Гуткина) Розалия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1989
Пол
Женский
Отец
Гуткин Иосиф
1899 г.р.
Мать
Гуткина Софья Абрамовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Гуткин Иосиф
Мать:
Гуткина Софья Абрамовна
Смерть
1989
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