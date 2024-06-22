Терещенко (Мубаракшина) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенко (Мубаракшина) Татьяна Анатольевна

Терещенко (Мубаракшина) Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Максим Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.2004

Дочь: (Терещенко) Елена Максимовна

Отец ребёнка: Терещенко Максим Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.2004

Дочь: (Терещенко) Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Терещенко Максим Николаевич

Рождение ребёнка
28.11.2021

Сын: Терещенко Александр Максимович

Отец ребёнка: Терещенко Максим Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.