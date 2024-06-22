Терещенко (Мубаракшина) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.2004
Дочь: (Терещенко) Елена Максимовна
Отец ребёнка: Терещенко Максим Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.2004
Дочь: (Терещенко) Евгения Максимовна
Отец ребёнка: Терещенко Максим Николаевич
Рождение ребёнка
28.11.2021
Сын: Терещенко Александр Максимович
Отец ребёнка: Терещенко Максим Николаевич