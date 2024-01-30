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Миньев Петр

Место рождения

Рогово, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

До 1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Миньев Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Миньев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Миньев Елизар Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Смерть
Неизвестно

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