Яркова (Яркова) Татьяна Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1964
Дата смерти15.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1964
Отец: Ярков Гавриил Гавриилович
Мать: Яркова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
17.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прядко Владимир Михайлович
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
15.03.2022