Яркова (Яркова) Татьяна Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркова (Яркова) Татьяна Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1964

Дата смерти

15.03.2022

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1964

Отец: Ярков Гавриил Гавриилович

Мать: Яркова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прядко Владимир Михайлович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
15.03.2022
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