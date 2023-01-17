Старостин Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения22.09.1906
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1944 по 1954
Место жительства
С 1954 по 1955
Место жительства
С 1955
Смерть
1987