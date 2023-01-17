Старостин Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостин Андрей Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.09.1906

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1944 по 1954
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
С 1954 по 1955
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
С 1955
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1987
Москва, город федерального значения Москва
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