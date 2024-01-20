Будко Иван Варфоломеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будко Варфоломей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будко Федор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Будко Назар Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно