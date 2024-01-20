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Будко Иван Варфоломеевич

Место рождения

Алчедат, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будко Варфоломей

Мать: не указана

Алчедат, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будко Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Алчедат, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Будко Назар Иванович

Мать ребёнка: не указана

Алчедат, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Будко Никифор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Алчедат, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Будко Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Алчедат, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Будко Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Алчедат, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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