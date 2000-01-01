Курочкина Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Курочкин Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Курочкин Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Курочкин Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Ольга Лавретьевна
Отец ребёнка: Курочкин Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Курочкин Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Курочкин Лаврентий Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно