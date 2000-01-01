Курочкина Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Марфа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Курочкин Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Курочкин Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Курочкин Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Ольга Лавретьевна

Отец ребёнка: Курочкин Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Курочкин Лаврентий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Курочкин Лаврентий Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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