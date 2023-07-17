Ботова (Сизова) Наталия Юдиновна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти07.08.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Сизов Юда (Иуда)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Ботов Пармен Минсифеевич
Смерть
07.08.1902 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Вдова священника Димитриевской Озерковской церкви. От старости.