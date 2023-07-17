Ботова (Сизова) Наталия Юдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботова (Сизова) Наталия Юдиновна

Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

07.08.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Сизов Юда (Иуда)

Мать: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботов Пармен Минсифеевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Ботов Павел Парменович

Отец ребёнка: Ботов Пармен Минсифеевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.08.1902 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Вдова священника Димитриевской Озерковской церкви. От старости.

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