Завьялов Василий Дмитриевич
Место рожденияСело Калтык,Алтайский край
Дата рождения1924
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Калтык,Алтайский край
Рождение ребёнка
04.12.1950
Дочь: Васильченко Галина Васильевна
Мать ребёнка: Завьялова Татьяна Матвеевна
Город Кемерово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
Город Фролово,волгоградская область