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Завьялов Василий Дмитриевич

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Место рождения

Село Калтык,Алтайский край

Дата рождения

1924

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Калтык,Алтайский край
Рождение ребёнка
04.12.1950

Дочь: Васильченко Галина Васильевна

Мать ребёнка: Завьялова Татьяна Матвеевна

Город Кемерово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Татьяна Матвеевна

Смерть
1976
Город Фролово,волгоградская область
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