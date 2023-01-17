Крикуненко (Посишко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крикуненко (Посишко) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905

Сын: Крикуненко Андрей Арсентьевич

Отец ребёнка: Крикуненко Арсентий Михайлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крикуненко Арсентий Михайлович

Смерть
1920
Умерла в с. Чиркаин ВКО. Девичья фамилия может варьироваться: посишко, посишкова, посишка. Отчество- Ивановна ( Епифановна)
Рождение
1979

Отец: не указан

Мать: не указана

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