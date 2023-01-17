Крикуненко (Посишко) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1979
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Крикуненко Андрей Арсентьевич
Отец ребёнка: Крикуненко Арсентий Михайлович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920
Умерла в с. Чиркаин ВКО. Девичья фамилия может варьироваться: посишко, посишкова, посишка. Отчество- Ивановна ( Епифановна)
Рождение
1979
Отец: не указан
Мать: не указана