Кубасова (Созинова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиОколо 1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1946