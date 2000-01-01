Кубасова (Созинова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасова (Созинова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Около 1946

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Созинов Николай Михайлович

Мать: Созинова Евфросиния Григорьевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубасов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубасов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубасов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубасов Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубасов Михаил Алексеевич

Смерть
Около 1946
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