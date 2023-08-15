Никитина (Соловьева) Федосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915
Отец: Соловьев Иван Данилович
Мать: Соловьева Анна Антоновна
Рождение ребёнка
02.10.1946
Дочь: Харитонова (Никитина) Татьяна Прохоровна
Отец ребёнка: Никитин Прохор Никитич
Рождение ребёнка
10.09.1957
Дочь: Комарина (Никитина) Вера Прохоровна
Отец ребёнка: Никитин Прохор Никитич
Смерть
Неизвестно