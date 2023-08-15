Никитина (Соловьева) Федосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Соловьева) Федосия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915

Отец: Соловьев Иван Данилович

Мать: Соловьева Анна Антоновна

Рождение ребёнка
02.10.1946

Дочь: Харитонова (Никитина) Татьяна Прохоровна

Отец ребёнка: Никитин Прохор Никитич

Петрунькино, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.09.1957

Дочь: Комарина (Никитина) Вера Прохоровна

Отец ребёнка: Никитин Прохор Никитич

Петрунькино, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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