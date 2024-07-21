Кукин Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукин Владимир Викторович

Кукин Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кукина Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Оксана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.