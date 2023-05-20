Чикишев Прохор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикишев Прохор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1901 ст.

Жена: Чикишева (Колмакова) Анисья Осиповна

Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: Русакова (Чикишева) Дарья Прохоровна

Мать ребёнка: Чикишева (Колмакова) Анисья Осиповна

Ировская, Омский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно

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