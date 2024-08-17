Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

12.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Базурин Сергей Павлович

Мать: Базурина Феоктиста Кузминична

Рождение ребёнка
01.01.1924

Дочь: Ершова (Телина) Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Телин Константин Никитович

Бракосочетание
1926

Муж: Телин Константин Никитович

Рождение ребёнка
09.10.1927

Сын: Телин Николай Константинович

Отец ребёнка: Телин Константин Никитович

Рождение ребёнка
14.02.1931

Дочь: Ледянкина (Телина) Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Телин Константин Никитович

Рождение ребёнка
10.10.1941

Сын: Телин Евгений Константинович

Отец ребёнка: Телин Константин Никитович

Рождение ребёнка
13.03.1946

Дочь: Мичурина (Телина) Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Телин Константин Никитович

Смерть
12.04.1953

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