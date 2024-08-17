Телина (Базурина) Евлампия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти12.04.1953
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
01.01.1924
Дочь: Ершова (Телина) Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Телин Константин Никитович
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
09.10.1927
Сын: Телин Николай Константинович
Отец ребёнка: Телин Константин Никитович
Рождение ребёнка
14.02.1931
Дочь: Ледянкина (Телина) Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Телин Константин Никитович
Рождение ребёнка
10.10.1941
Сын: Телин Евгений Константинович
Отец ребёнка: Телин Константин Никитович
Рождение ребёнка
13.03.1946
Дочь: Мичурина (Телина) Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Телин Константин Никитович
Смерть
12.04.1953