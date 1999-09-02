Журавлева (Кузнецова) Раиса Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Кузнецова) Раиса Борисовна

Место рождения

Улан-Удэ, Россия

Дата рождения

04.07.1918

Дата смерти

02.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1918

Отец: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич

Мать: Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.04.1937

Муж: Журавлев Дмитрий Максимович

Запись № 1034
Рождение ребёнка
19.06.1940

Сын: Журавлев Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
01.02.1945

Сын: Журавлев Владимир

Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: (Журавлева) Вера

Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович

Место жительства
?.07.1975
Смерть
02.09.1999
Похороны
Неизвестно

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