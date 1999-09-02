Журавлева (Кузнецова) Раиса Борисовна
Место рожденияУлан-Удэ, Россия
Дата рождения04.07.1918
Дата смерти02.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1918
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.04.1937
Запись № 1034
Рождение ребёнка
19.06.1940
Сын: Журавлев Борис Дмитриевич
Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
01.02.1945
Сын: Журавлев Владимир
Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: (Журавлева) Вера
Отец ребёнка: Журавлев Дмитрий Максимович
Место жительства
?.07.1975
Смерть
02.09.1999
Похороны
Неизвестно