Кайнова Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Кайнова Катерина Филлиповна
Отец ребёнка: Кайнов Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кайнова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Кайнов Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кайнов Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кайнов Гаврила Филиппович
Отец ребёнка: Кайнов Филипп Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно