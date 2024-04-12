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Кайнова Варвара Ивановна

Место рождения

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Кайнова Катерина Филлиповна

Отец ребёнка: Кайнов Филипп Игнатьевич

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кайнова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Кайнов Филипп Игнатьевич

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кайнов Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Кайнов Филипп Игнатьевич

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кайнов Гаврила Филиппович

Отец ребёнка: Кайнов Филипп Игнатьевич

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайнов Филипп Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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