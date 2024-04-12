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Оглоблин Александр Семенович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Оглоблин Семен Михайлович

Мать: Акилина Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Бастрыкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Бастрыкина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Агафья Бастрыкина

Смерть
Неизвестно
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