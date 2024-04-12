Оглоблин Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Оглоблин Семен Михайлович
Мать: Акилина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Бастрыкина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Бастрыкина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно