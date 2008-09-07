Ефимова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1947

Сын: Ефимов Нефедий Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1949

Сын: Ефимов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1953

Сын: Ефимов Федор Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1957

Сын: Ефимов Павел Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.05.1962

Дочь: Карпукова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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