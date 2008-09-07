Ефимова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1947
Отец ребёнка: Ефимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1949
Отец ребёнка: Ефимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1953
Отец ребёнка: Ефимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1957
Отец ребёнка: Ефимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1962
Дочь: Карпукова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно