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Савинов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1858 и 1859

Дата смерти

Между 28.03.1916 и 30.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1859

Отец: Савинов Иван Михайлович

Мать: Савинова (Савинова) Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1883 и 1884

Дочь: (Савинова) София Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Савинов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Евлампия Ивановна

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Савинова) Анна

Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Евлампия Ивановна

Бракосочетание
17.07.1913

Жена: Савинова (Скворцова) Анна Ивановна

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.08.1914

Сын: Савинов Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Савинова (Скворцова) Анна Ивановна

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 28.03.1916 и 30.03.1916
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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