Савинов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1858 и 1859
Дата смертиМежду 28.03.1916 и 30.03.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1859
Рождение ребёнка
Между 1883 и 1884
Дочь: (Савинова) София Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Савинов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Савинова) Анна
Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Евлампия Ивановна
Бракосочетание
17.07.1913
Рождение ребёнка
06.08.1914
Сын: Савинов Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Савинова (Скворцова) Анна Ивановна
Смерть
Между 28.03.1916 и 30.03.1916
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно